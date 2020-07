Prefeitura de Adamantina recebe motoniveladora

A Prefeitura de Adamantina recebeu do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento uma motoniveladora. O equipamento no valor de R$ 426.400,00 foi destinado à cidade por meio de emenda da bancada federal paulista.

O implemento é objeto do Programa Frota Agro – Cidadania no Campo” Patrulha Agrícola. O objetivo desse programa é possibilitar que os agricultores familiares do município tenham acesso a equipamentos e serviços destinados a lavoura com fins comerciais e, ainda, a conservação do solo.

Adamantina fez a solicitação do equipamento, objetivando melhorar a trafegabilidade das estradas rurais do município por meio da adequação e reabilitação dos trechos críticos das estradas rurais.

O implemento será empregado na adequação de estradas rurais visando o escoamento da água e possibilitando que a drenagem e o solo fiquem conservados, e, ainda, na execução de melhorias no escoamento da produção agrícola.