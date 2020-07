Adamantinense integra elenco profissional do Mirassol

De olho no retorno do Paulistão 2020, a equipe do Mirassol integrou o garoto do Oeste Paulista no elenco profissional.

O lateral Pedro Rinaldi, de Adamantina, filho do ex-atleta de futsal Ademir Pedro Rinaldi estava na base do Leão. “É algo que deixa a gente até sem reação”, afirma Rinaldi.

O retorno do futebol no Estado de São Paulo ainda não tem data marcada, devendo ocorrer nas próximas semanas e o torcedor segue ansioso para que a bola volte a rolar no Paulistão, que já tem seus clubes treinando para a volta da competição a elite do futebol paulista.

Para o atleta do Oeste Paulista, a ansiedade ficou ainda maior, pois o jovem Pedro Rinaldi, de Adamantina subiu da equipe Sub-20 para o time profissional do Mirassol, ajudando a formar o elenco, que perdeu várias peças durante a paralisação da competição por conta da Covid-19.

O elenco do Mirassol voltou aos treinos dia 1º de julho de olho na retomada do Campeonato Paulista, onde é vice-líder do Grupo C. O time tem a quinta melhor campanha e está perto de uma vaga nas quartas de final. Outro foco do Mirassol é a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Porém, o time ainda vive a incerteza sobre a retomada do calendário de jogos.