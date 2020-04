Presidente do Sincomércio deixa o Comitê Covid 19 de Adamantina

Na manhã desta quinta-feira (16), o presidente do Sincomercio Nova Alta Paulista, Sérgio Vanderlei, comunicou seu desligamento do Comitê de Contingenciamento do Coronavírus de Adamantina.

De acordo com informações a decisão se deu após reunir-se com a diretoria do Sincomercio local nesta manhã de quinta-feira.

No ofício encaminhado ao prefeito Márcio Cardim informando a decisão, o presidente do Sincomárcio reconhece o momento crítico e as medidas em saúde pública adotadas em proteção à vida das pessoas na tentativa de evitar a disseminação do novo coronavírus (Covid-19), bem como a limitação de flexibilização do Poder Executivo em relação às recomendações do Ministério Público e ao decreto estadual de quarentena fixado pelo governador João Dória.



Com esse posicionamento, o Sincomercio deixa claro a insatisfação quanto a ausência de ações locais e iniciativas, pelo poder executivo, que pudessem flexibilizar as medidas restritivas locais – observadas todas as recomendações das autoridades de saúde – e assim também garantir a sobrevivência financeira das empresas, sobretudo os setores do comércio e serviços, representados pela entidade.

Porém o presidente do Sincomercio destaca que “que não podemos aceitar é o fato ‘de não ser prerrogativa do município de Adamantina querer fazer diferente’, pois entendemos que além das questões relacionadas à saúde, esta pandemia traz graves problemas econômicos e financeiros”.

O dirigente sindical destaca ser prerrogativa do Poder Executivo tentar achar soluções que possam contemplar ou pelo menos amenizar, em conjunto, as questões saúde e economia. “Entendemos ser sim primordial salvar vidas, mas entendemos que salvar vidas é também garantir emprego, renda e comida às famílias do nosso município. O fechamento de empresas e o desemprego em massa, com toda certeza, trará consequências graves como fome, desesperança, doenças diversas, aumento da violência, além de inúmeros outros problemas que poderíamos aqui citar e que chegarão de alguma forma ‘na porta’ do Poder Público”, pontou.

No ofício endereçado ao prefeito, Sérgio revela ter proposto ao Comitê estudos de casos e iniciativas de outras cidades, na tentativa de sensibilizar o Poder Executivo local, porém, sem sucesso. “Ao expor exemplos estudados e praticados em outros municípios dentro do Comitê, a intenção do Sincomercio foi a de apenas contribuir para com a discussão, na tentativa de fazer o Poder Executivo encontrar uma linha de trabalho que possa contribuir para as duas questões, saúde e economia. Jamais tivemos a intenção de desmerecer qualquer preocupação ou trabalho de membros do Comitê”, pontuou.

Ainda no ofício Sérgio Vanderlei destaca que Adamantina tem 735 empresas no ramo do comércio, que empregam 2.813 pessoas; 1.046 empresas no setor de serviços que empregam 3.386 trabalhadores; e 51 no ramo da construção civil que geram outros 473 empregos. Juntos, esses três setores somam 1.832 empresas e 6.672 postos de trabalho.

O órgão traz também um ressalta outras duas atividades no município. Na indústria, segundo o Sincomercio, são 158 empresas, com 1.652 empregos; e no agronegócio outras 449 empresas, com 759 postos de trabalho. Juntos, esses dois setores somam 607 empresas e 2.411 postos de trabalho.

Essas informações permitem dimensionar que as 1.832 empresas dos setores de comércio, serviços e construção civil são praticamente quatro vezes o total de industrias em geral e empresas ligadas ao agro, e assim geram 2,7 vezes mais postos de trabalho.

Finalizando o ofício o presidente do Sincomércio Sergio Vanderlei em nome da diretoria da entidade sindical, sugere várias algumas medidas que vem sendo adotadas em outros locais em ajuda a amenizar a situação das empresas de Adamantina que estão em preocupante situação.