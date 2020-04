Batida entre dois carros deixa um morto e sete feridos

Uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas em um acidente na noite dessa sexta-feira em Iturama, no Triângulo Mineiro. As vítimas estavam em dois carros de passeio que bateram na MG-426.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a colisão foi no sentido Iturama-São Paulo, no km 10. Chegando ao local, eles encontraram no chão, fora de um Passat com placas de São Simão (SP), uma mulher e dois filhos dela de 3 e 8 anos. O motorista estava preso às ferragens e morreu no local.

No outro carro, um Corolla de Iturama, havia mais quatro pessoas, também um casal e dois filhos. O pai, que estava na direção, estava preso no veículo porque a porta foi danificada pelo impacto. No banco do passageiro, a esposa dele reclamava de dores na coluna. A família foi retirada do veículo pelos militares com o auxílio de uma equipe de enfermagem do Pronto-Socorro de Iturama.

A mãe a as crianças que estavam no Passat foram monitoradas e imobilizadas pelos policiais. Todos os sobreviventes foram transportados de ambulância para um hospital do município. A polícia não divulgou o estado de saúde das vítimas.