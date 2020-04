Vereador atingido por tiro na cabeça não resiste e morre, seus órgãos serão doados

O vereador Juliano Farias Vinscovini teve sua morte cerebral atestada no início da tarde desta quinta-feira (09), na Santa Casa de Araçatuba.

A família atenderá um desejo do vereador e autorizou a doação de todos os órgãos para que sejam salvas muitas outras vidas. O corpo deverá ser liberado somente na tarde de sexta-feira, 10, devido aos procedimentos de doação.

O velório ocorrerá na Câmara de Vereadores e será restrito para não haver aglomerações em decorrência da Pandemia de Coronavírus.

Juliano (37) efetuou um disparo de arma de fogo contra a cabeça na madrugada da última terça-feira (7) quando manuseava uma pistola 380.

O vereador possuía documentação da arma que foi apreendida pela perícia. Castilho está em luto oficial.

O caso

O parlamentar estava na área de sua residência, quando manuseava uma pistola calibre 380 e teria efetuado um disparo contra a própria cabeça.

A esposa que estava no interior do imóvel escutou o estampido, correu e avistou Juliano caído ao chão e ensanguentado.

Conforme apurado pela reportagem, de imediato a companheira acionou a ambulância do município, que socorreu a vítima ao Hospital José Fortuna. A polícia trata o caso como acidente doméstico.

Nota Oficial da Santa Casa de Araçatuba

Constatada morte cerebral de paciente do sexo masculino, 37 anos, de Castilho que deu entrada na Santa Casa de Araçatuba no dia 7, em estado grave em decorrência de ferimento de arma de fogo na região craniana.

O quadro clinico não reagiu ao tratamento e esforços da equipe de Neurocirurgia e ontem no começo da tarde, foi aberto protocolo para investigação de morte encefálica, pela equipe médica e enfermagem da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT).

A morte cerebral foi constatada às 10h40 e comunicada oficialmente à família do paciente por volta das 12h. A mãe do paciente autorizou a captação de órgãos e a divulgação da captação de órgãos que deverá ocorrer amanhã. Voltaremos com outras informações.