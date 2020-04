Motta integra Comissão que vai acompanhar gastos do governo para conter pandemia de Covid-19

O deputado federal tupãense Luiz Carlos Motta foi indicado pelo Partido Liberal para integrar a Comissão Mista do Congresso Nacional que tem como objetivo acompanhar os gastos e as medidas tomadas pelo Governo Federal no enfrentamento da pandemia de Covid-19.

O novo colegiado irá debater e avaliar, entre outros temas, a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas emergenciais relacionadas à Covid-19. Deputados e senadores, escolhidos pelas lideranças partidárias, vão se reunir virtualmente e terão reuniões bimestrais com o ministro da Economia, Paulo Guedes.

A Comissão Mista foi criada pelo Decreto Legislativo n° 6/20, que reconheceu o estado de calamidade pública em razão da pandemia, e foi aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 18 de março. Motta tem sido um dos mais atuantes da bancada paulista na defesa do sistema de saúde dos municípios e participou ativamente do processo de culminou com a destinação de emendas para o estado, que garantiu uma injeção de R$ 219 milhões no orçamento paulista apenas para adoção de medidas de prevenção e cuidados com os pacientes infectados pelo Covid-19.

Através de sua atuação parlamentar, ainda, Luiz Carlos Motta, atendendo a pedido do vereador Amauri Mortágua, atuou para que R$ 450 mil fossem destinados para a Santa Casa de Tupã. “Nosso foco é trabalhar de maneira a auxiliar os governos, em todas as esferas, a combater esta pandemia e, desta maneira, garantir que o país volte ao normal dentro do menor espaço de tempo possível”, destacou o parlamentar.

“Nesta comissão, que será formada por deputados e senadores, o foco será a avaliação da situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas emergenciais relacionadas à Covid-19, sempre buscando minimizar os impactos que a doença por provocar, tanto na área de saúde pública quanto na economia”, relatou Motta.

Fake news

Através de sua assessoria, o deputado emitiu um comunicado no qual desmente uma notícia falsa, que está circulando pelas redes sociais e traz uma lista de parlamentares que supostamente teriam votado contra a destinação de recursos do fundo eleitoral para o combate ao coronavírus.

“Este assunto não foi discutido e nem mesmo votado. Para confirmar, basta conferir a relação de votações da Câmara Federal”, argumentou o deputado, lembrando que sempre atuou em defesa dos interesses da população, principalmente em casos graves, como o agora enfrentado pelo país. No comunicado, Motta cobra maior responsabilidade de quem compartilha fake news sem a devida averiguação. “Notícias falsas e maldosas, com viés partidário, em nada contribuem na contenção da Covid-19”, defendeu.