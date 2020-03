Dupla é detida após furtar R$ 4 mil de estabelecimento comercial em Osvaldo Cruz

Dois jovens, de 18 e 15 anos, foram detidos após cometerem um furto a um estabelecimento comercial, em Osvaldo Cruz, nesta quarta-feira (25). Do local, a dupla levou R$ 4 mil.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo proprietário do comércio.

Segundo informações da PM, os ladrões arrombaram uma janela de vidro e subtraíram R$ 4 mil com a caixa registradora e uma garrafa de whisky.

Os militares observaram o sistema de monitoramento do local e conseguiram reconhecer o adolescente suspeito.

A PM iniciou buscas e conseguiu localizar o menor, que dispensou algo em uma árvore ao notar a presença policial.

Questionado, o adolescente afirmou desconhecer o furto. Ao ver o local onde o jovem teria dispensado algo, os policiais encontraram parte do dinheiro. Perguntado novamente, o menor confessou que cometeu o crime na companhia de um amigo de 18 anos, sendo que o dinheiro foi dividido entre os dois.

Os militares foram até a casa do segundo suspeito, que foi abordado e também confessou o crime. Com ele ainda foi localizado a outra parte do dinheiro.

O rapaz de 18 anos também confessou aos policiais que, com a ajuda do adolescente, praticou mais dois furtos em estabelecimentos comerciais da cidade.

O menor ainda informou que teria jogado a caixa registradora em uma área verde, no final da Rua Ricardo Ponciano. No local foi encontrado tal objeto e um cheque.

Fonte: G1 Prudente