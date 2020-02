Hoje tem rodada da Copa Unipedras UNIFAI de Futsal no Paulo Camargo

Hoje (26) quarta-feira, tem prosseguimento com dois jogos da Copa Unipedras/UNIFAI de Futsal. Na primeira partida às 20h15 a equipe da Casa das Ferramentas enfrenta o Caveirão da cidade de Iacri e na partida de fundo 21h00 Adriano Encanador Amizade enfrenta Pedalada Futsal/Zetão Sorveteiro/Betinho Fisioterapeuta.

Na última rodada no dia 19, a equipe da Casa das Ferramentas venceu a boa equipe do Palácio do Sorvete/Júlio Troféus pelo placar de 6 a 3, já a equipe do Vila Nova/R2 Segurança venceu os Amigos do Grilo/Carrapicho pelo placar de 4 a 2.

Ainda sem nada definido todas as equipes brigam pela classificação para a fase semifinal da competição e para a final da 14º Copa Unipedras/UNIFAI no dia 13 de março.



Até o momento foram realizados 22 jogos e assinalados 166 gols perfazendo uma média de 7,54 por partida, as defesas menos vazadas são da equipe da Casa das Ferramentas, Palácio do Sorvetes e Submarino/Paulo Cabeleireiro com 8 gols sofridos.

A briga também está acirrada pela artilharia da copa Paulo Cesar “Paulinho” da Casa das Ferramentas 8 gols, Francisco Vitor Pinheiro “Vitor” casa das Ferramentas 7 gols, Victor Natan Custódio do Pedalada Futsal e Samuel Gleidson de Oliveira “Samuca” do Adriano Encanador/Amizade ambos com 6 gols cada.

Este ano duas novidades a Copa leva o nome do pai do futsal do Interior Antônio Libarino Bassan e na preliminar da final da Copa haverá um jogo amistoso com direito a disputa do Troféu “Bassan” envolvendo as equipes Masters do CAM Clube Atlético Mirandópolis Campeã Paulista do Interior 1991 e do Estadual de 1992 com ex-atletas Vanusa, Ricardo, Marcinho, Nino, Ordine, Leonel, Edson Pestilo, Adrianinho, Newa, Cesinha Ademilson Marcelo, Guina e Pé de Frango atletas jogaram em várias equipes do interior de São Paulo.

Já equipe de Adamantina Campeã Paulista do Interior em 1987 e Campeã Estadual de 2005 a Secretaria de Esportes através do Secretário de Esportes Ronaldo Tuiuiú e o Diretor Luciano Netto estão em contados e convidando os atletas adamantinense entre eles já confirmaram a participação Yogue, Berinha, Ademir, Clapis, Catu Marquinho Japones, Pit, Bechara, Evandro, Adãozinho, Alemão, Cafú, Cut, Pratico, Tuiuiú, Luciano entre outros.

SELAR