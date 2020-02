Capaz realiza visita técnica com os alunos de Auxiliar Administrativo e Operador de Comércio

Sábado (15) os jovens aprendizes dos cursos de Auxiliar Administrativo e Operador de Comércio da Instituição Capaz de Adamantina realizaram uma visita técnica na propriedade rural onde funciona a Queijaria Monte Alegre.

Durante a atividade, acompanhados por professores e profissionais da ICA, os alunos conheceram todos os processos de fabricação dos produtos e como é feita a parte logística do negócio. No final, foi servido um delicioso café da manhã, com alimentos produzidos pela Queijaria, todos sem aditivos químicos.

“Este tipo de visita técnica faz parte do cronograma de aprendizagem dos cursos ministrados pela equipe da Capaz, como meio de qualificação e capacitação profissional dos nossos aprendizes para o mercado de trabalho”, destacou o presidente da Instituição, Nelson Baraldi.