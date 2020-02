Governador João Dória inaugura nova Delegacia Seccional de Adamantina e galeria do Pioneiros

O Governador João Doria e o Delegado do Deinter-8, Walmir Geralde, ao lado prefeito Marcio Cardim inauguraram nesta quinta-feira (20) a nova sede da Delegacia Seccional de Adamantina. O evento contou com a presença de vereadores, autoridades das policiais Civil e Militar, deputados Mauro Bragato e Ed Thomas, além de prefeitos de várias cidades da região.

Construído em terreno doado pelo município, o novo prédio teve o investimento de R$ 3,5 milhões, sendo R$ 137 mil da Prefeitura de Adamantina. O novo espaço assegura melhores condições de trabalho aos policiais e de atendimento aos mais de 35 mil moradores da região.

“Este é um novo padrão de delegacia e que deve ser replicado em um total de 200 delegacias. Padrão em termos de qualidade, funcionalidade e apresentação, tanto em respeito aos profissionais da Polícia Civil quanto à população que se dirige à delegacia em busca de atendimento”, disse Dória.

Desde novembro de 2019 a delegacia está em funcionamento no novo local, na rua Dona Josefina Dall’Antonia Tiveron. Anteriormente, funcionava onde hoje estão as Delegacias de Investigações Gerais (DIG) e de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), na alameda Dona Maria Cândida Romanini.

O novo prédio garante acessibilidade a pessoas com deficiência e oferece rapidez e eficiência ao atendimento da população. A transferência para o novo endereço ainda gera uma economia mensal de R$ 5,6 mil anteriormente pagos no aluguel do imóvel destinado ao 2° Distrito Policial/Núcleo Especial Criminal, que agora passa a funcionar na Seccional.

A nova sede conta com uma área de 2,7 mil m² e dois pavimentos – térreo e superior. Ao todo, são três gabinetes com banheiro para delegados, duas salas com banheiro, oito salas de arquivo, seis salas simples, um almoxarifado, três copas, uma cozinha, um refeitório, uma área de serviço, uma despensa, cinco sanitários femininos e outros cinco masculinos (sendo dois acessíveis), área de lazer, auditório, plataforma elevatória para acesso ao primeiro andar e estacionamento coberto para 28 veículos.

Chefiada pelo Delegado Carlos Roberto Vasconcelos, a Seccional possui um efetivo total de 26 policiais civis e uma frota de 11 viaturas. O atendimento também abrange as cidades de Flora Rica, Flórida Paulista, Inúbia Paulista, Irapuru, Lucélia, Marianópolis, Osvaldo Cruz, Pacaembu, Pracinha, Sagres e Salmourão.

GALERIA DO PIONEIROS

O governador João Doria também inaugurou as obras da nova canalização e galerias no Parque dos Pioneiros – agora, o local volta a ser uma opção de lazer para a população. O financiamento de R$ 2 milhões foi viabilizado pela Linha Economia Verde Municípios, da Desenvolve SP, voltada a projetos sustentáveis.

Ao todo, foram substituídos 488 metros de tubulação a partir da alameda Padre Nóbrega, chegando até a ponte na avenida Dr. Francisco José de Azevedo. A estrutura antiga havia cedido em vários pontos e apresentava risco aos frequentadores do parque e de inundação em outras áreas do município.