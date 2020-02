Apta e Camda abrem inscrição para o ‘2º Grande Encontro de Cultivares de Soja e Milho’

O Polo Regional Alta Paulista da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, localizado em Adamantina, em parceria com a Camda (Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina), promove no próximo dia 28 de fevereiro o “2º Grande encontro de cultivares de soja e milho para a Região da Alta Paulista”.

A iniciativa tem coordenação do Governo do Estado por meio da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento. A Apta informa que as inscrições estão abertas. Basta que o interessado encaminhe nome completo, telefone, cidade e profissão no e-mail [email protected]

Durante o encontro será abordado o tema ‘Circuito no campo: apresentação de tecnologias para a cultura da soja e do milho’ e, também, apresentadas variedades de soja e milho. O evento é gratuito e será sediado no Polo Regional de Adamantina, instalado na Estrada 14, km 6. Mais informações pelos telefones (18) 3521 4800 / 98123 0705 (Polo Apta) ou 3502 3200 (Camda).