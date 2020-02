OSVALDO CRUZ: Polícia Militar prende enfermeiro por ameaça à secretária de Saúde

Por volta das 9h53, desta terça-feira (18) policias militares de Osvaldo Cruz foram acionados para atendimento de ocorrência de ameaça na secretaria municipal de Saúde.

No local, a secretária de Saúde informou ter sido ameaçada por um enfermeiro que é funcionário do local, sendo um homem de 55 anos, que na posse de uma faca, a encurralou em um cômodo proferindo palavras de ameaça e baixo calão onde com a intervenção de outros funcionários, o indivíduo deixou no local.

Diante disso os militares realizaram patrulhamento localizando-o em sua residência onde sua genitora tentava contê-lo. Bastante agressivo e descontrolado, o indivíduo tinha em mãos uma faca e uma foice além de outras facas na cintura, onde passou a se alto lesionar não permitindo a aproximação dos Militares.

Com técnica os policiais conseguiram que o indivíduo deixasse as armas brancas e os ânimos foram acalmados.

Foi dado voz de prisão permanecendo à disposição da Justiça.