COPA UNIPEDRAS: Abertura teve muitos gols e hoje acontece a segunda rodada

A Copa Unipedras/Unifai de Futsal 2020, em Adamantina, começou na noite de segunda-feira (03), com a abertura da competição e a presença de um bom público, apesar da noite de segunda-feira.

Foram três partidas bem movimentadas com 16 gols assinalados e disputas acirradas reunindo grandes nomes do Futsal de Adamantina e região.

No primeiro jogo da noite estiveram se enfrentando pela as equipes do PEDALADA FUTSAL 4 X 4 VILA NOVA, R2 SEGURANÇA/DELA CONVINIÊNCIA.



No segundo jogo da noite, AMIGOS DO GRILO CARRAPICHO FUTSAL 2 X 1 PALACIO DO SORVETE/LUCÉLIA JÚLIO TROFEUS.

E na terceira partida da noite, REPUBLICANOS 1 X 4 CAVEIRÃO/IACRI.

Destaque para a arbitragem, com excelente trabalho de todos os envolvidos, Marcão “Chaquil”, Paulo “Yogue”, Lúcio Cordeiro e na mesa, Jatir Crevelaro e Carlos Gasparoto.

O comportamento dos atletas também foi exemplar, acompanhados pelos organizadores, Dirceu Xavier, proprietário da Marmoraria Unipedras e o Secretário de Esportes, Ronaldo Pereira Dutra, “Tuiuiú” e o Diretor de Esportes Luciano Netto.

Hoje quarta-feira dia 5 de fevereiro mais três jogos movimentam a segunda rodada da competição as 19h30 a equipe do Submarino/Paulo Cabeleireiro enfrenta os Quaiados Itamar Eletricista ás 20H30 Casa das Ferramentas joga com Parque Iguaçu as 21h00 o Guarani Capaz joga com Adriano Encanador/ Amizade.