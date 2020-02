Departamento de Controle de Vetores inicia trabalhos de nebulização em Adamantina

Nesta segunda-feira (03), a Secretaria Municipal de Saúde dará início aos trabalhos de Nebulização contra o mosquito Aedes aegypti. A região que receberá a aplicação de inseticida para controle dos mosquitos adultos será o Centro, onde foram registrados o maior número de casos confirmados da doença.

No momento da aplicação é necessário que o morador deixe portas e janelas abertas para que o inseticida atinja o mosquito, evitando que ele possa esconder-se atrás de sofás, cortinas, e demais ambientes escuros no domicílio. A Secretaria recomenda que o munícipe receba os aplicadores e atenda às recomendações que farão para uma melhor eficácia do inseticida. Proteja alimentos e animais de estimação.

A Secretaria ainda reforça que os munícipes redobrem os cuidados com a casa, não deixem recipientes que possam se tornar criadouros do Aedes aegypti, somente assim conseguiremos cortar a transmissão do vírus da Dengue que circula nessa área, lembrando que o ciclo do mosquito é de até 07 dias.

Calhas, lajes, ralos de escoamento de água de chuva precisam ser verificados semanalmente. Não acumule materiais inservíveis, coloque para a coleta seletiva. Intensifique os cuidados com pratos de plantas e pingadeiras, e bebedouros de animais. Munícipes que costumam acumular água de chuva precisam estar atentos ao recipiente onde a água ficará armazenada, mantendo-os tampados e fazer o uso dessa água o mais breve possível.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

Jornalista Ludhmila Jorge

Colaboração: Francine de Brito Alves, Coordenadora do Departamento de Controle de Vetores de Adamantina.