ARTIGO: De volta ao cenário provinciano para os desencontros de sempre…

“A política só serve para dividir o povo. É uma bobagem, pois faz o povo confiar em um homem, que não pode fazer nada por nós. Se você não tiver sua vida, você não tem nada. Por isso até os políticos devem achar um rastafári.” (Bob Marley)

Sérgio Barbosa (*)

Sempre que resolvo dar umas voltas pelas ruas provincianas do centro, aparece uma ou outra pessoa solicitando que escreva sobre este ou aquele tema, como sempre, problemas pendentes na cidade ou outros desencontros com isto ou aquilo…

Sendo assim, entendo que o compromisso firmado quando da conclusão do curso de Jornalismo nos bons e velhos tempos do “IMS- Instituto Metodista de Ensino Superior”, hoje, UMESP- Universidade Metodista de São Paulo, localizada no bairro de Rudge Ramos em SCBampo, SP, também, conhecida como região do grande ABC…

Portanto, entendo que sempre é tempo de rever algumas considerações sobre este ou aquele lado, ainda mais em tempo de eleições provincianas e assim por diante, tendo em vista que “o mar não está pra peixe”, mesmo com o tal do “Rio do Peixe”, talvez, mais pro outro rio, o “Feio”…

Escrever, como sempre reforço, continua sendo uma arte para aquelas pessoas que estão além deste tempo que se chama hoje, pois, faz-se necessário estar em conexão com os fatos do cotidiano e buscando diversas sintonias com áreas afins aos objetivos dos artigos pautados ou não pela mídia…

Entretanto, como sempre, “cada louco com sua mania”, assim, mesmo “remando contra a maré”, deve-se levar em conta o contexto plural dos muitos desencontros que ocorrem em terras provincianas e ponto quase final…

Assim, neste período pré-eleitoral, haja vista que até o momento apenas um nome está mais do que garantido (sic), tal posição lembra o outro lado, “soberano” tal qual o cenário amazonense com suas festas típicas…

Neste cenário sem mais e sem menos, talvez pra menos, dependendo de cada olhar frente ao futuro, porém, sem esquecer o passado recente na área pública, ainda, reforçando que o presente está quase sem rumo na Província…

Debater alguns temas ou temáticas neste momento pode ser uma alternativa para levantar diversos aspectos do cenário político, mas, tudo pode ocorrer daqui pra frente com as possíveis alianças, talvez, até mesmo o impossível quando se trata de estar no “poder”, sem esquecer que o pensador afirmou: “quando o inimigo é comum, os outros inimigos se juntam…”

Por isso, se bem que, pode ser por aquilo ou vice-versa, cada articulista assume a sua posição para estar pronto ou de acordo com os seus interesses quanto ao lado que pretende assumir, todavia, prefiro assumir a posição de “observador” deste cenário que mais parece um prelúdio simplificado pelos “donos do poder” em terras provincianas…

Talvez, exista até mesmo uma outra opção de escolha nesta atual conjuntura partidária, quando as trocas nada simbólicas continuam sendo a marca mais do que registrada para todos os lados de um mesmo lado…

“Quem sobreviver vai saber…”

_____________________________________________

(*) jornalista diplomado, professor universitário e consultor na área de gestão da comunicação organizacional.