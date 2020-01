Santa Casa recebe emendas que passam de R$ 900 mil para reforma do Centro Cirúrgico e equipamentos

O provedor da Santa Casa de Adamantina, Leonardo Munhoz, em entrevista ao site Clikar, anunciou a conquista de duas emendas federais que viabilizarão importantes investimentos no hospital adamantinense.

Um recurso, de R$ 500 mil, será empregado na reforma do Centro Cirúrgico. A obra já está em fase de licitação. O outro, no valor de R$ 408.893,27, é voltada à aquisição de equipamentos.

Ambas as emendas foram destinadas pelo ex-deputado federal Ricardo Bentinho quando ocupou o mandato entre 4 de outubro de 2016 e 1º de fevereiro de 2017. Munhoz também revelou ao Clikar que a revitalização do Centro Cirúrgico precisará ser feita em duas etapas, devido necessidade de uso do espaço. “Teremos que desativar uma parte, e isso atrapalha um pouco o hospital, principalmente as pessoas que precisam de cirurgia, mas é o avanço, o avanço tem de ser feito”, salientou.