Adamantina solicita o Programa Vida Saudável “Amigo da Pessoa Idosa”.

Através da Prefeitura do Município de Adamantina em parceria com as secretarias de Esporte, Cultura, Assistência Social solicita a implantação do Programa Vida Saudável.

O programa é implementado por meio do desenvolvimento de atividades de esporte, lazer, culturais, artísticas e intelectuais realizadas nos núcleos do programa. Os núcleos são espaços de convivência social onde as manifestações esportivas e de lazer são planejadas e desenvolvidas. As praças, quadras, ginásios esportivos, campos de futebol, clubes sociais, Estações da Cidadania são exemplos de espaços destinados aos núcleos. É válido ressaltar que os núcleos são locais próprios para o público idoso.

“O Programa Vida Saudável na modalidade Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa será desenvolvido pela Prefeitura Municipal seguindo as normas das Diretrizes 2019. Por meio do pleito apresentado serão implantados núcleos, atendendo beneficiados em cada núcleo (pessoas idosas, preferencialmente a partir de 60 anos e pessoas idosas com deficiência) e desenvolvendo diversas atividades físicas, esportivas, culturais e de lazer.

As oficinas serão compostas por modalidades, com intuito de incentivar o hábito da prática esportiva de participação e vivência no âmbito recreativo e cultural da proposta apresentada, desenvolvendo e experimentando assim as habilidades básicas por meio das atividades esportivas e o desenvolvimento intelectual com as atividades culturais e de lazer, na perspectiva da promoção da saúde. Para tanto, o Programa contará com a realização de oficinas.