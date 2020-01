21º Torneio da Vila Freitas será realizado neste domingo com 16 times em busca do título

Está marcada para ser realizado neste domingo (26) a 21ª edição do Torneio de Futebol Médio da Vila Freitas, com a participação de 16 equipes de Adamantina e região, organizado pela Diretoria de Esportes da Associação de Moradores do bairro.

A tabela definida em reunião ocorrida na noite de segunda-feira passada (20) traz a primeira fase com os seguintes jogos, a partir das 8h30: 1º jogo – Parque Iguaçu x Dynamo F.C/Masterfrio Climatização/Casa das Tintas/João Davoli; 2º jogo – Ferrari Auto Peças/Bar & Lanchonete do Jorginho/Cida Brechó Moveis x Os Quaiados/Itamar Eletricista/Cantinho do Sorvete; 3º jogo – Cjelsea VR x Eletro Lis; 4º jogo – Agridog Rações/Claudemir Jardineiro x Chicão Frutas/Imperial Produtos de Limpeza; 5º jogo – Bela Vista/Terra Viva/Orvate Financeira/ Ph Perussi Pinturas x Atlético Pacaembuense/Cantinho do Pastel; 6º jogo – PSG/Lau Pneus/Ultragas/Joao Davoli x Arsenal; 7º jogo – Portuguesa/Zé Valente/Márcio Moto Peças/Rest. Mineiro/M. Dois Irmãos x Velha Guarda/Fort Pedras/Star Motos/Marquinhos Eletricista; 8 º jogo – Real Galáticos x Tabajara.

O primeiro e um dos mais competitivos e bem organizados torneios da Cidade Joia dará troféu aos três melhores colocados (1º, 2º e 3º) e premiação extra até o 4º lugar, além de troféu ao artilheiro e ao goleiro menos vazado.

As partidas serão conduzidas pelo árbitro Júlio Moreno. E serão disputadas no excelente campo da Vila Freitas, com completa estrutura, som e serviço de bar (bebidas e espetinhos).

Uma novidade será implantada pela Diretoria de Esportes da VF em 2020, o que já foi passado para todas as equipes: O jogador ou membro de Comissão Técnica que provocar briga/confusão dentro de campo ou nas demais dependências da nossa praça esportiva, assim como proferir ofensas verbais ao árbitro, será irrevogavelmente suspenso de disputar a edição seguinte do Torneio da Vila Freitas O objetivo é, acima de tudo, manter a boa organização e o caráter esportivo do tradicional evento, além de garantir a segurança dos participantes e principalmente do público presente, formado inclusive por crianças e famílias.

A Associação de Moradores por meio da Diretoria de Esportes do bairro convida todos os esportistas de Adamantina e cidades vizinhas para prestigiarem o evento.