Adamantina recebe oficina de capacitação do programa VerdeAzul 2020 nesta quinta-feira (23)

Nesta quinta-feira (23), Adamantina será sede da Oficina de Capacitação do Programa Município Verde Azul 2020. O evento será ministrado pelos técnicos da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, com início às 8h e término previsto para às 17h na sede do Lions Clube de Adamantina.

A capacitação está dividida em dois módulos, 2A e 2B na região Aguapeí/Peixe, sendo o primeiro em Adamantina e o segundo em Clementina, no dia 06 de fevereiro.

A capacitação tem como objetivo o aperfeiçoamento e desenvolvimento das ações VerdeAzul dos municípios. O evento contará com a participação dos técnicos dos municípios da região Aguapeí/Peixe.

O Programa VerdeAzul foi lançado pelo Governo do Estado de São Paulo em 2007 e tem o propósito de apoiar a eficiência da gestão no meio ambiental. Estimulando as prefeituras paulistas a elaborarem e executarem as políticas para um desenvolvimento mais sustentável.