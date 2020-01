Secretaria de Saúde de Adamantina alerta sobre os perigos da dengue durante o período de chuvas

Com a chegada do verão, ocorrem as famosas chuvas da estação e, também, o combate contra o mosquito Aedes Aegypti. A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, reforça todas as indicações para que os munícipes contribuam para prevenção da dengue. Além das visitas rotineiras nas casas, a Prefeitura realiza orientações para os moradores sobre como cuidar de seu imóvel e prevenir o surgimento do mosquito.

A coordenadora do controle de vetores, Francine de Brito Alves, afirma que a vistoria feita pelo munícipe deve ser semanal. “Uma vez por semana vistoriar a residência, com atenção aos objetos que possam acumular água, tais como prato/pingadeira e bebedouro de animais. As garrafas retornáveis devem ser guardadas de boca para baixo, as caixas d’água devem estar sempre tampadas e o armazenamento de pneus deve ser em local coberto, assim como lonas e encerados. Todo o objeto que não tiver utilidade deve ser descartado corretamente, para manter o quintal limpo e livre do acesso de mosquitos”.

Francine alerta também para os sintomas da dengue, tais como: dor de cabeça, febre, dor nos olhos e articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e, em casos mais graves, dores abdominais e náuseas. “Caso o munícipe tenha esses sintomas deve procurar a Estratégia de Saúde mais próxima a sua residência, evitar tomar remédios por conta própria e, caso faça exames particulares, procure notificar a doença em uma Unidade de Saúde para que a Prefeitura possa agir no controle da doença e combate ao mosquito”, completa.