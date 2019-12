CAMALEÃO e CAMALESONS: OLHARES ALÉM DA PROVÍNCIA…

“Temos a arte para não morrer da verdade.” (Friedrich Nietzsche)

Sérgio Barbosa (*)

Na semana passada, sábado, ocorreu mais um daqueles eventos fora do cenário provinciano, ou seja, considerando a proposta e tudo mais em meio ao tudo de menos com a mediação da Marca CAMALEÃO em parceria com a CAMALESONS…

Pode-se, também, destacar que tais eventos buscam abrir novos espaços em todas as áreas afins aos objetivos da proposta, ou seja, envolvendo a comercialização de produtos diversos, também, focando nas Artes e Gastronomia…

Neste cenário mais do que interessante, ocorreram diversas apresentações musicais e poéticas, sempre de acordo com este ou aquele momento para muitos olhares e ouvidos, bem como, algumas danças com isto ou mais aquilo, dependendo sempre deste ou do outro lado…

Também, pode-se escrever que organizar tais eventos com atividades diversificadas na Província é um desafio além do tempo deste velho tempo novo para o PAÍS DO FAZ DE CONTA…

Por isso e mais aquilo, tais propostas devem continuar no próximo ano para uma aproximação entre os grupos, tribos e outros desencontros, considerando que a realidade continua trabalhando contra em terras provincianas…

Foram algumas horas no período da tarde do sábado com muitas idas e vindas das pessoas que marcaram presença na Praça ELIO MICHELONI, cada qual com o seu jeito de SER e ESTAR…

Espera-se que para o próximo ano, ocorram muitas FEIRAS com propostas diferenciadas como uma Marca mais do que Registrada da importância da ARTE e suas vertentes, além da GASTRONOMIA e tendo a MÚSICA pra dar aquele toque mais do que especial nas atividades…

Torna-se necessário estar em conexão com todos os olhares sobre um mesmo tema para que a ARTE possa prevalecer frente ao denominado SENSO COMUM que predomina na Província…

Portanto, CAMALEÃO e CAMELESONS marcaram presença neste sábado em terras provincianas para muitos desencontros por meio de um ou outro encontro, ainda, quem marcou presença no local sabe disto ou daquilo…

(*) Jornalista Diplomado.