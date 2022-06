Homem mata ex-mulher e comete suicídio

Um crime bárbaro foi registrado no início da noite deste sábado (18) em Presidente Epitácio. Danilo Santos, 37 anos de idade, matou a ex-mulher com golpes de faca na casa do ex-casal no Residencial Hosoume. Leyde Gabriel Lima, de 35 anos de idade, foi socorrida mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O autor do crime se matou em seguida.

De acordo com informações apuradas, Danilo entrou na casa da ex-mulher e após um desentendimento golpeou Leyde com uma faca. A mulher, mesmo ferida, chegou a sair de casa e pediu socorro. Ela foi encaminhada até o Pronto Socorro da Santa Casa de Presidente Epitácio, mas não resistiu.

Danilo se trancou no banheiro da casa e teria golpeado o próprio corpo. Os policiais arrombaram a porta do banheiro e encontraram o homem ferido.

Ele foi encaminhado para o Pronto Socorro do hospital epitaciano, chegou a ser intubado, porém, entrou em óbito.

O ex-casal tinha dois filhos, uma menina de três anos de idade, e um garoto de 10 anos de idade.

Danilo era de família venceslauense, conhecido na cidade como ‘Dan Dan’ e chegou a residir na Vila Luíza. Ja Leyde é natural de Presidente Epitácio.