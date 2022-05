Câmara aprova criação de 45 cargos para atender a demanda existente na Educação Municipal

A Câmara Municipal aprovou na última sessão ordinária, Projeto de Lei Complementar nº 011, de 14 de abril de 2022, de autoria do Poder Executivo de Adamantina visando a criação de 45 empregos permanentes de Educador de EMEI (Escola Municipal de Ensino Infantil) Ciclo I, com jornada de trabalho de 30 horas e vencimentos proporcionais à jornada, vinculados à Secretaria Municipal de Educação.

Para a efetivação da iniciativa, era necessária a alteração do Anexo I da Lei Complementar n.º 316, de 20 de julho de 2018.

Desta forma o prefeito Márcio Cardim enviou para a Câmara Municipal o referido Projeto de Lei para apreciação dos vereadores. “Para atender a demanda existente na Secretaria Municipal de Educação, ante a defasagem do quadro existente, é necessário o presente Projeto.

A criação dos empregos visa adequar os trabalhos executados na EMEIs, a fim de que seja incluída a jornada de trabalho do Educador de EMEI Ciclo I de 30 (trinta) horas, assim como as alterações nos anexos referentes ao quadro de pessoal da parte permanente do magistério, das atribuições dos empregos, e da escala de vencimentos dos empregos públicos do magistério”, diz trecho da Mensagem enviada pelo prefeito.

O Executivo embasou a proposta na decisão judicial proferida no Processo nº. 1000279- 22.2020.8.26.0081 que determinou a regularização do número de Educadores para atender as crianças nas Unidades Escolares de Educação Infantil, sendo assim considera de extrema urgência a aprovação de Projeto para que não ocorra a aplicação da penalidade de multa imposta pelo Poder Judiciário em caso de descumprimento.