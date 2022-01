Sancionada lei que cria a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Adamantina

Foi sancionada hoje (20) pelo prefeito Márcio Cardim a Lei Complementar 389 aprovada pela Câmara Municipal, que cria a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. A nova secretaria tem o objetivo de promover iniciativas de fortalecimento do sistema produtivo formal e informal, apoiando a concessão de flexibilidade e infraestrutura para implantação de negócios locais visando dar efetividade às ações do Município.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico deve atuar em dois eixos principais: Empreendedorismo e Atração de Investimentos. O primeiro se fundamenta no estímulo a ações voltadas aos micro e pequenos empreendedores de Adamantina, com formalização de negócios, promoção de feiras e eventos, parceria com bancos para oferta de crédito, apoio à economia criativa e solidária e desenvolvimento inclusivo, entre outras. O segundo objetiva atrair negócios para o município de Adamantina, por meio da formulação, articulação e execução de políticas públicas para o desenvolvimento da economia local, implementação de incentivos fiscais, implantação de parques tecnológicos e criação de uma agência de desenvolvimento econômico.

Com visão inovadora a Secretaria de Desenvolvimento Econômico terá como principais eixos de atuação a Competitividade, Produtividade e Desenvolvimento Sustentável – atração investimentos de empresas de grande porte e também das micro, pequenas e médias empresas, com foco na geração de emprego e renda, por meio do estímulo à cultura do empreendedorismo e à desburocratização. A Ciência, Tecnologia e Inovação como estímulo ao ecossistema de inovação, fomento de startups e a produção de pesquisa; criação de ambientes propícios para atração de investimentos. A Qualificação profissional, Ensino Superior são grandes vertentes em nosso município e gerar oportunidade de Trabalho fecha o ciclo para melhoria na qualidade de vida e renda em nosso município, sempre focos da administração municipal. Além disso, o foco nesses eixos, vão ao encontro da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, que está sempre buscando novos investimentos e inovação nos municípios.

“A Secretaria de Desenvolvimento Econômico deverá exercer um papel fundamental para a retomada do crescimento econômico do Município. Não podemos esquecer que passamos por tempos difíceis e nesse momento é fundamental aos gestores dos municípios lançar um olhar especial para este setor. É fundamental na gestão dos municípios, principalmente no pós pandemia um trabalho incansável para atrair investimentos, fomentar o empreendedorismo, a inovação tecnológica, além de oferecer qualificação profissional de acordo com as demandas atuais e futuras do mercado de trabalho.” – afirma o prefeito Márcio Cardim.

A nova Secretaria será composta ainda pelo PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador, Procon e Banco do Povo que são serviços já existentes na Prefeitura e contam com seus respectivos servidores. Será instalada em espaço de prédio público próprio.

O Secretário de Administração Evandro Pereira de Souza foi nomeado para responder pela pasta interinamente até a escolha do novo secretário que deverá assumir a pasta efetivamente.

Relembre

Uma comitiva formada pelo Executivo, Legislativo e CREA, esteve recentemente visitando o Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos.

A proposta de instalação do Parque de Inovação Tecnológica no município, considera que Adamantina é vista como potencial para desenvolvimento de novas tecnologias e negócios, considerando que além de um centro de referência regional em educação, caminha a passos largos para referência em saúde regional, o que mostra que o município tem estrutura e estabilidade para se tornar uma referência em geração de empregos.

O HUB de Inovações Tecnológicas está previsto para inauguração no início de fevereiro na sede do CREA de Adamantina.

Ambos são concomitantes à importância da criação da nova pasta visando desenvolvimento, tecnologia e emprego e renda para o município.