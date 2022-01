Torneio da Vila Freitas é adiado como medida preventiva frente ao aumento de casos de Covid

Por decisão tomada pela Associação de Moradores em conjunto com a Diretoria de Esportes do bairro, a 22ª edição do tradicional Torneio de Futebol Médio da Vila Freitas foi adiada.

A competição estava marcada para ser realizada nesta semana, com as partidas da 1ª fase nesta terça e quarta-feira (11 e 12 de janeiro) e os jogos das fases eliminatórias, depois a grande final no próximo domingo (16 de janeiro).

“Tivemos uma reunião com o prefeito Márcio Cardim e o secretário de Esportes Ronaldo Tuiuiú na semana passada. Durante a conversa entendemos ser melhor, neste momento, adiar o Torneio já que os números de casos positivos da Covid-19 têm aumentado dia-a-dia de forma preocupante na nossa cidade”, relatou a presidente da Associação de Moradores, Roseli Silva.

O primeiro e um dos mais bem organizados e competitivos torneios da Cidade Joia dará troféu aos três melhores colocados (1º, 2º e 3º) e premiação extra em dinheiro, além de troféu ao artilheiro e ao goleiro menos vazado.

As partidas serão conduzidas pelo árbitro Júlio Moreno e serão disputadas no excelente campo da Vila Freitas, com completa estrutura, som e serviço de bar (bebidas e espetinhos).

A Associação de Moradores aguarda agora posicionamento da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Esportes com respaldo da Secretaria Municipal de Saúde para marcar a nova data em que a competição poderá ser realizada. “Pensando primeiramente na segurança em saúde de todos (dirigentes, atletas, equipe de trabalho e público), quando for registrada uma redução considerável dos casos positivos e recebermos o aval das autoridades locais promoveremos o nosso evento. Obrigado a todos pela compreensão”, completou a presidente.