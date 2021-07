Secretaria de Educação de Adamantina define retomada do ensino híbrido

Aulas presenciais terão início a partir de 02 de agosto

Na última sexta-feira (16), foi realizada uma reunião entre o secretário de educação, Osvaldo José, as assessoras técnica-pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação de Adamantina, Maria Angélica dos Santos Feitoza e Adriana Muniz com os diretores das unidades com o objetivo de dar ciência aos gestores sobre a organização do plano de retomada das aulas presenciais no ano letivo 2021 de forma híbrida.

Foi orientado ainda sobre como as escolas devem proceder para receber toda a comunidade escolar de forma segura. De hoje (19) a 30 de julho o ensino segue remoto e o plano de retomada será a partir de 02 de agosto por meio do ensino híbrido.

Reunião com os pais

Entre os dias 26 a 30 de julho, serão realizadas reuniões com os pais de alunos com o objetivo de reforçar as orientações para que o retorno funcione seguindo todos os protocolos de segurança e as famílias se sintam seguras.

Na oportunidade, os responsáveis pelas crianças serão informados sobre os dias e o horário que o estudante deverá comparecer à escola para o contato presencial com o professor.

Organização do ensino híbrido

O EMEI Ciclo I atenderá 50% dos alunos por sala. O horário de aula para a turma da manhã será das 7h30 às 11h30 e à tarde das 13h às 17h.O educador ficará três horas com cada grupo e na sexta-feira, o profissional prepara as aulas e a higienização das unidades de ensino será realizada.

A EMEI Ciclo II atenderá 25% dos alunos por sala. O horário de aula será das 8h às 11h e a tarde das 13h às 16h. Os grupos serão atendidos de segunda a quinta, a sexta será destinada para o preparo das aulas e higienização.

O ensino fundamental também atenderá 25% dos alunos por sala. No período da manhã, os alunos serão atendidos das 7h às 11h e no período da tarde das 12h20 às 16h20. Os grupos serão atendidos de segunda a quinta, a sexta será destinada para o preparo das aulas e higienização.

Avaliação diagnóstica

A Secretaria de Educação fará de 09 a 19 de agosto a avaliação diagnóstica e pede que os pais encaminhem os alunos para a escola.