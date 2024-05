Obra de ampliação da EMEI Pequeno Príncipe segue em execução

Estudantes do 2º ano da Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva e Atenção Básica e os do curso de Nutrição em estágio em Saúde Pública do Centro Universitário de Adamantina promoveram um café da manhã de Dia das Mães na Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Adamantina, na manhã da última segunda-feira, 6.

A docente de Nutrição e responsável pelo evento, Prof.ª Dra. Camila Maria de Arruda, conta que a iniciativa surgiu dos residentes e dos graduandos do curso de nutrição que realizam estágio.

“Desenvolvemos todas as segundas-feiras atendimento ambulatorial e, quinzenalmente, fazemos atividades em grupo com os alunos e familiares. Neste mês de maio pensamos em proporcionar para as mães das crianças que frequentam a Apae uma experiência acolhedora focando no cuidado e saúde para que elas possam se fortalecer e empoderar”, explica.

Inserida nas atividades da residência multiprofissional, a visita semanal à Apae objetiva o aprendizado no cuidado e saúde de crianças, adolescentes e adultos com deficiência. Já os estudantes do curso de Nutrição têm a disciplina de estágio supervisionado em saúde pública, que envolve atividades e atendimentos na Apae sob supervisão da Prof.ª Dra. Camila de Arruda.

“A realização do encontro foi gratificante. Muitas mães participaram e sentiram-se acolhidas, também se emocionaram durante as atividades, as quais foram além de proporcionar uma interação durante o café, mas informações sobre autocuidado, alimentação e saúde, com uma dinâmica de relaxamento desenvolvida em parceria com consultoras de bem-estar com óleos essenciais”, avalia.

O encontro também sorteou óleos essenciais para as mães das pessoas atendidas pela Apae.

“Agradeço imensamente essa parceria que temos com a FAI. Foi um evento muito gratificante e produtivo para as nossas queridas mães”, finaliza a diretora da Apae, Érica Grespi Maião.