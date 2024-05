Com filho de 4 anos, doméstica de Adamantina é presa em Mirandópolis levando 100 porções de cocaína

Um automóvel Fiat Uno com placas de Adamantina se envolveu em um grave acidente na madrugada desta terça-feira (14) na BR-463, trecho entre Dourados e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

Conforme divulgado pelo portal de notícias sul mato-grossense Perfil News, o acidente envolveu uma picape VW Saveiro, com placas de Panorama, e o Fiat Uno com placas de Adamantina. A Saveiro ficou completamente carbonizada e um dos ocupantes morreu na hora.

Já o carro com placas de Adamantina estava parado no acostamento, por falha mecânica. Não foram divulgadas informações se o automóvel estava ocupado ou vazio. O veículo ficou completamente destruído.

A vítima fatal do acidente era morador em Brasilândia, cidade que é interligada com Pauliceia pela ponte sobre o Rio Paraná. Ele era o dono da Saveiro mas dormia no banco de passageiro. Ele morreu carbonizado. O veículo era conduzido por um amigo, que foi socorrido com ferimentos graves e levado a um hospital de Ponta Porã.

As circunstâncias e eventuais responsabilidades acerca do acidente serão investigadas pelas autoridades do Mato Grosso do Sul.