No mês do oftalmologista, DR. TAIRO dá dicas de prevenção da catarata

Neste domingo (19), em Adamantina, moradores de diferentes bairros relataram falta de água e depois, no retorno do abastecimento, a água jorrou barrenta. As queixas começaram a ocorrer no período da tarde e avançaram à noite.

O site Siga Mais informou ainda que, “mapeou reclamações originadas de bairros como Vila Jamil de Lima, Parque Itamarati, Parque do Sol, Vila Jardim, EcoVille e Residencial Aliança, todos em uma mesma região da cidade”.



A condição da água surpreendeu os moradores, que publicaram seus relatos, fotos e vídeos nas redes sociais. O Siga Mais também recebeu mensagens com a reclamação, mostrando água barrenta pelas torneiras e chuveiros.



Além da queixa quanto à condição da água nas torneiras – imprópria para consumo, banhos e tarefas como lavar roupas – outra preocupação apontada é para as situações dos reservatórios domésticos, contaminados pela água suja.

Na manhã desta segunda-feira (20) a reportagem do Siga Mais solicitou uma nota à empresa responsável pelo abastecimento de água na cidade, onde busca informações e esclarecimentos sobre essa ocorrência. Assim que a resposta for recebida este conteúdo será atualizado.