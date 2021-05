Instituição Capaz abre inscrições para treinos de Futebol de Campo e de Futsal

A partir de segunda-feira (10) estarão abertas as inscrições para treinos nas modalidades de Futebol de Campo e Futsal do Projeto Social Esportivo “Eu sou Capaz”.

Com mais de 100 alunos, o projeto criado em 2017 atende atletas de 7 a 23 anos de idade e tem como principal objetivo promover a interação entre os jovens, estimulando a prática esportiva e desenvolvendo a capacidade de liderar e trabalhar em grupo.

As inscrições serão somente através do Whatsapp (18) 99758 6537 e se estenderão por todo o mês me maio.

A data de início, bem como o local, os dias e horários serão divulgados posteriormente, com base nas atualizações sobre as diretrizes da pandemia.

O projeto é fruto de uma parceria entre a Prefeitura do Município, a Instituição Capaz, a Secretaria de Esportes e a UniFAI (Centro Universitário de Adamantina).