Adamantinense Vinicius Rocha Prado é empossado delegado de Polícia em SP

O adamantinense Vinicius Rocha Prado, foi empossado delegado de Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (10), no Ginásio Poliesportivo do Ibirapuera – “Mauro Pinheiro”, em São Paulo.

Vinicius é um dos 353 delegados nomeados na estrutura da segurança pública paulista.

Ele e os demais nomeados passarão por uma formação na Academia de Polícia Civil (Acadepol) com duração de uma semana. Depois serão divididos e designados para as Unidades de Ensino Policial (UEPs) na Grande São Paulo e no interior, até a formatura, quando reforçarão o efetivo das delegacias de todas as regiões do Estado.

Residente em Adamantina, Vinicius é filho do delegado Valdir do Prado e da enfermeira Myrian Rocha Prado.

Nas redes sociais, o pai de Vinicius, Dr. Valdir do Prado, que desde 1988 atua como delegado de polícia, descreveu sua alegria em receber o filho como “colega de profissão”.



“No dia 3 de maio de 1988 passei a fazer parte da Polícia Civil do Estado de São Paulo. 36 anos depois, ganhei meu filho como colega de profissão. Que ele tenha muita sabedoria para deliberar nas ocorrências apresentadas, sempre mirando na preservação dos direitos e dignidade das partes. Sucesso, Vinícius”, escreveu Dr. Valdir do Prado.