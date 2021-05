Rodovia Plácido Rocha está no Programa “Novas Estradas Vicinais” do Governo do Estado de São Paulo

Na tarde de ontem (5), Adamantina foi contemplada com o recapeamento dos 26 quilômetros da Rodovia Vicinal Plácido Rocha, por meio do Programa “Novas Estradas Vicinais” do Governo do Estado de São Paulo.

O anúncio da inclusão do município aconteceu durante o lançamento no Palácio dos Bandeirantes que contou com a presença do prefeito Márcio Cardim.

Amanhã (7), será realizada uma reunião no DER em Presidente Prudente objetivando orientações quanto à execução do Programa.

“Esta reivindicação consta no nosso Plano de Governo. É com muita alegria que recebemos esta notícia, pois é uma obra de alto investimento que trará grandes benefícios econômicos, já que liga duas importantes rodovias, a Comandante João Ribeiro de Barros e Marechal Rondon”, disse o prefeito.

Está vicinal pertencia ao Estado e foi municipalizada na década de 90. A Plácido Rocha é responsável por ligar a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros com a rodovia Marechal Rondon entre os municípios de Adamantina e Valparaíso.

Sobre o Programa Novas Estradas Vicinais

O Programa Novas Estradas Vicinais do Governo do Estado de São Paulo tem o objetivo de recuperar e trazer modernidade a mais de 1500 quilômetros de estradas que são de responsabilidade dos municípios paulistas.