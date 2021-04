Frota da SAAMA é reforçada com novo roçador de grama

Equipamento adquirido com recursos próprios dará agilidade a execução dos serviços

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), adquiriu um trator roçador giro 0. O equipamento que já está em operação foi comprado por R$65.800,00 com recursos próprios.

Com mais esse roçador, os trabalhos vão ganhar agilidade e produtividade. Conforme explica o secretário da SAAMA, Thiago Benetão, o trabalho que levava até quatro dias para ser concluído no Parque dos Pioneiros que tem uma área de aproximadamente 55 mil metros quadrados será executado com apenas um funcionário em apenas um dia e meio.

“Além disso, o roçador corta de forma uniforme e será necessário disponibilizar apenas um funcionário para a execução do corte da grama o que possibilita que os demais sejam destinados a outras áreas”, comenta.

Ano passado, a pasta já contava com um equipamento e agora o novo vem para reforçar a frota. “O equipamento adquirido no ano anterior será destinado a manutenção das praças esportivas e o novo auxiliará na manutenção das áreas verdes do município”, finaliza.