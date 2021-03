Homem é multado em R$ 3 mil por maus-tratos a cachorro

No local, a Polícia Militar Ambiental constatou que o cachorro estava sem alimentação e água, desnutrido e infestado com muitos carrapatos.

Diante das constatações no local, os policiais elaboraram um auto de infração ambiental contra o morador, no valor de R$ 3 mil, por praticar ato de maus-tratos a animal doméstico.

Como a Organização Não-governamental (ONG) que denunciou os maus-tratos não pôde receber o cachorro, por estar com sua capacidade acima do limite, o animal ficou provisoriamente com o envolvido, que de pronto adquiriu alimento e remédio para o cão, segundo a polícia.