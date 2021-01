SP mantém contato com autoridades chinesas para liberação de insumos da vacina

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (20) que o escritório de São Paulo na China está em contato direto com as autoridades chinesas realizando esforços para agilizar o envio dos novos insumos da vacina Coronavac para o Brasil.

“Temos que estar juntos neste momento e agradecer o apoio da China ao Brasil, especialmente neste momento de dor em que o país já perdeu a vida de 200 mil brasileiros. Quanto mais vacinas tivermos, mais brasileiros serão imunizados mais rapidamente”, afirmou o Governador.

O diretor geral do escritório de São Paulo na China, José Mário Antunes, está acompanhando presencialmente todo processo em Pequim, cidade-sede do laboratório Sinovac Biotech, responsável pela produção do imunizante. “Estou em Pequim para ficar mais próximo dos principais interlocutores, da embaixada brasileira e das autoridades chinesas. Mantenho contato diário com as equipes da Sinovac e a parceria entre Butantan e o laboratório é excelente”, disse Antunes.