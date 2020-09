Três pessoas ficam feridas em acidente com ônibus que viria para Adamantina

Três pessoas ficaram feridas em decorrência de um acidente envolvendo um ônibus que fazia o itinerário Campinas/SP para Adamantina.

Segundo informações enviadas ao Núcleo de Jornalismo do Adamantina Net por um passageiro que estava no interior do ônibus, foram vividos momentos de pânico no acidente que envolveu o veículo e um caminhão carregado com toras de madeira.

O acidente ocorreu na Rodovia Geraldo de Barros (SP-191), no trecho de próximo à São Manuel/SP.

O internauta relatou que o os veículos se cruzaram na rodovia e que o caminhão estava com algumas toras de madeira em excesso na carroceria, o que pode ter ocasionado a colisão. O motorista do caminhão não parou no local do acidente.

Entre as vítimas, uma senhora de 70 anos, uma mulher com problemas no joelho e uma passageira de 65 anos foram socorridas pelas equipes de resgate e encaminhadas para unidades de saúde da região. Apesar do susto, outros passageiros não sofreram ferimentos.

O motorista do ônibus contou com a ajuda de uma enfermeira e de um passageiro com noções em primeiros socorros para dar o primeiro suporte às vítimas.

Cerca de três horas após o ocorrido os passageiros puderam seguir viagem em um novo ônibus enviado pela empresa.