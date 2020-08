Secretaria de Educação de Adamantina entrega 605 kits de alimentação escolar em julho

Nos meses de maio, junho e julho foram entregues 1505 kits

Com o objetivo de auxiliar as famílias que estão sofrendo inúmeras restrições devido a pandemia da COVID- 19, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Educação entregou nas duas últimas semanas 605 kits de alimentação escolar.

Em maio, a pasta fez a distribuição de 400 kits. Em junho, foram entregues mais 500 kits. Assim como na entrega do mês passado, os kits de julho ganharam além dos itens da cesta básica, produtos da agricultura familiar. As famílias foram beneficiadas com leite e verduras.

Com mais essa entrega, foram distribuídos ao todo durante os meses de maio, junho e julho, o montante de 1505 kits de alimentação escolar.

“Aumentamos nesse mês de julho a quantidade de kits entregues, mas eles continuaram com os produtos da agricultura familiar que são tão importantes quanto os itens da cesta básica. Continuamos pedindo que as famílias ajudem as crianças nos estudos, porque os nossos professores tem se desdobrado para que as crianças não percam o vínculo com a escola e a aprendizagem”, afirma o secretário de educação, Osvaldo José.