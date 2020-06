Oficinas culturais virtuais estão com inscrições abertas

Inscrições para oficina de “Escrita criativa: primeiras palavras” devem ser feita até amanhã (3)

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Oficinas Culturais e POIESIS realizará no mês de junho diversas oficinas culturais com diferentes linguagens e formatos. A programação é gratuita e aberta a todos os munícipes.

A programação conta com uma “Oficina de Escrita Criativa: primeiras palavras”. Para participar os interessados devem fazer sua inscrição até amanhã (3) pelo link https://forms.gle/BPAjC9yh7HRu2mZ98

As aulas acontecerão sempre das 17h às 19h as terças e quintas-feiras. A oficina é destinada para aqueles que desejam desenvolver textos literários.

A “Oficina de Vídeo-Poesia” também requer inscrição, até sexta-feira (5) pelo link https://forms.gle/BPAjC9yh7HRu2mZ98 as aulas também acontecem toda terça e quinta das 17h às 19h

Os instrumentistas podem participar da “Oficina: Fundamental em Negócios de Música – Direito Autoral e Monetização. As inscrições devem ser feitas no link https://forms.gle/Fcn7QcLu95DRCUiZA até sexta-feira (5) e as aulas começam dia 15 e vão até o dia 24 de junho, sempre de segunda e quarta-feira das 17h às19h.

Aqueles que querem aprender a contar histórias podem participar da “Oficina Básica de Contação de História”. Essa atividade não exige inscrição prévia e vai acontecer do dia 9 ao dia 12 de junho das 14h às 15h30 no perfil da artista no Instagram @fernandamunhaohistorias

No site http://poiesis.org.br/maiscultura os munícipes encontram ainda atividades e conteúdos dos diversos programas que são gerenciados pela Poiesis e entre eles estão: Casa das Rosas, Fábricas de Cultura e Programa de Qualificação em Artes, reunidas no site

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Cultura de Adamantina pelo telefone (18) 3522-2243.