Polícia Militar prende traficante no centro da cidade com maconha

A Polícia Militar de Osvaldo Cruz prendeu um traficante pelo centro da cidade na tarde desta quarta-feira (20), pela Avenida Brasil.

Os policiais foram chamados para ocorrência onde um indivíduo vendia droga em sua casa. O local já era observado pela PM devido a denúncias anteriores.

EM observação, a PM viu um veículo que encostou pelo local, dois indivíduos conversavam em um tipo de negociação e em seguida deixaram o local rapidamente.

A Polícia então abortou um sujeito e localizou com ele uma certa quantia de entorpecentes. O suspeito confirmou ser usuário e disse ter pago R$ 10 reais pelo envelope de maconha.

Diante da confissão, juntamente com o apoio de outras viaturas, a primeira guarnição foi até a residência do fornecedor das drogas. Mesmo com tentativa de fuga, o traficante foi abordado e preso.

A voz de prisão foi dada quando a PM encontrou 10 envelopes de maconha no quarto do indivíduo.