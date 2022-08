Morador de Adamantina vai responder judicialmente por jogar lixo em estrada

No início da noite desta quinta-feira uma mulher foi atingida por um veículo Golf ao tentar atravessar a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros próximo ao Trevo do Chaparral. De acordo com informações obtidas no local, o motorista do carro ainda teria tentado desviar da vítima, mas não teve tempo hábil.

Com o impacto no veículo, que seguia em direção ao Trevo Principal, a idosa de 72 anos foi projetada ao solo, sendo que há possibilidade que ela tenha sido atropelada por outros veículos.

Equipes de socorro da concessionária Eixo e o Corpo de Bombeiros de Tupã estiveram no local, mas infelizmente foi constatado o óbito no local. Equipes da Polícia Militar de Tupã e da Eixo sinalizaram o local.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para registro do boletim de ocorrência, e a Perícia Técnica do Instituto de Criminalística esteve no local para determinar as causas do acidente. O Delegado de Plantão também esteve no local para dar início às investigações.

A vítima foi identificada como Ilda Pereira da Silva Souza, de 72 anos.