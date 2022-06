Entrega de medicamentos para a população direto nas unidades de saúde dos bairros é solicitada

Uma reorganização no sistema de distribuição de medicamentos disponibilizados gratuitamente à população pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Saúde foi tema da Indicação nº 257/22 apresentada na última sessão ordinária da Câmara de Adamantina.

A proposta, segundo o vereador Alcio Ikeda Júnior (PODE), tem como objetivo descentralizar a entrega do Postão Central, onde fica a Farmácia Municipal, e fazer com que as unidades básicas de saúde dos bairros também forneçam os remédios.

“Da forma que tem sido realizado atualmente dificulta o acesso da população dos bairros mais distantes da área central, em especial, o que é a grande maioria dos atendidos, para os idosos e pessoas que não possuem veículos próprios para se deslocarem”, justificou.

A Indicação foi apresentada na Câmara após pedidos feitos por moradores de bairros periféricos.

“Este é um pedido antigo da população. Entendo que é uma ação possível de ser atendido pela Secretaria Municipal de Saúde, além de extremamente útil uma vez que os postinhos já atendem as comunidades dos bairros e, principalmente, facilitaria muito o acesso aos medicamentos”, completou o vereador.

Depois de passar pelo plenário a solicitação foi encaminhada pela Presidência da Câmara à Prefeitura e Secretaria de Saúde para análise.