Com semifinalistas já classificados na Copa Master, rodada desta quinta-feira definirá confrontos

A Copa Master de Futebol Society 40 anos, promovida pela Selar (Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação de Adamantina), chega na noite desta quinta-feira (19) à disputa da 7ª rodada, sendo a última da primeira fase. Os 4 times semifinalistas – Jardim Alamandas, San Remo, Parque Iguaçu e Us Pá Du Pá – já estão confirmados, no entanto, jogam para definir a ordem de classificação.

Três partidas serão realizadas na praça de esportes da Cecap. A partir das 19h se enfrentam Iguaçu e Alamandas. Depois, às 20h, já sem chances de prosseguirem na competição, Laio FC e Andradina FC entram em campo. E em seguida, 21h, duelam San Remo e Us Pá Du Pá.

A classificação até o momento traz a seguinte colocação: Alamandas 13 pontos, San Remo 13, Iguaçu 8, Us Pá Du Pá 8, Flórida Paulista 5, Laio 2 e Andradina 0.

Os dois confrontos semifinais da Copa Master de Futebol Society 40 anos serão realizados no próximo domingo (22), no Estádio Municipal ‘Antônio Goulart Marmo’. A partir das 8h jogam os classificados em 2º e 3º lugares. Depois, às 9h, se enfrentam o 1º e 4º.

Com base no regulamento apresentado no congresso técnico da competição, a Selar destaca que o 1º e 2º colocados da fase de classificação jogam com a vantagem do empate na seminal, porém, na final não haverá esse critério.