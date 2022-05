Copa Master 40 anos teve mais uma rodada na ADPM

Na estreia do experiente meio campista Fábio Beiço, com a camisa do Us Pá Dú Pá F.C., a equipe do treinador Pinguim derrotou por 1 a 0, com gol marcado por Régis, o time do Laío F.C., em um jogo muito disputado entre as duas equipes.

A quinta rodada que foi realizado na quinta-feira (5) na praça de esportes da ADPM (Associação Desportiva Policia Militar Regional de Adamantina) teve ainda pela 1ª edição da Copa Master 40 anos New Sport de Futebol Médio os seguintes resultados: O time do Amigos de Flórida Paulista venceu de goleada por 5 a 1 o Andradina F.C. e encerrando a rodada o San Remo E.C. venceu por 1 a 0, com gol de Vitor Hugo, o Parque Iguaçu/ Desmonte SS/ Marcão Auto Peças.

CLASSIFICAÇÃO

Alamandas – 10), San Remo – 10), Parque Iguaçu- 7), Us Pá Dú Pá- 7), Amigos de Flórida- 5), Laio F.C- 2) e Andradina-0

SETE EQUIPES

Ao todo, sete equipes participam desta competição organizada pela Selar (Secretaria de Esporte Lazer e Recreação de Adamantina) sendo elas: Andradina F.C, Amigos F.C/ Flórida Paulista, Laio F.C., Jardim das Alamandas, San Remo e Parque Iguaçu. Equipes que estarão correndo atrás da bola em busca do título da competição

Nas fotos Fábio Beiço estreante e Regis que marcou o gol da vitória.