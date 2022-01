Prefeitura irá instalar academias ao livre nos bairros Lagoa Seca e Oiti

A Prefeitura de Adamantina abriu processo licitatório visando a contratação de empresa especializada para aquisição e implantação de duas academias ao ar livre, sendo uma no Conjunto Habitacional Emílio Casas Fidalgo na Lagoa Seca e a segunda no Conjunto Habitacional Oiti.

Para a aquisição dos equipamentos visando a instalação de academias ao ar livre, foi viabilizada pelo deputado estadual Mauro Bragato a importância de R$ 80 mil, sendo que a Prefeitura de Adamantina deverá entrar com contrapartida no valor de R$ 5.940,00.

De acordo com o processo de licitação as duas academias terão: Simulador de Caminhada Duplo e respectiva placa indicativa; Simulador de Cavalgada Duplo e respectiva placa indicativa; LegPress Duplo e respectiva placa indicativa; Roda Dupla e respectiva placa indicativa; Roda de Ombro Dupla e respectiva placa indicativa; Twist Lateral Duplo e respectiva placa indicativa; Simulador de Remo e respectiva placa indicativa; Estação Multiuso e respectiva placa indicativa; Barra Alta Giratória e respectiva placa indicativa; Esqui Duplo e respectiva placa indicativa e Placa para Ar Livre com exemplos de execução de exercícios.

As academias foram solicitadas pela então vereadora e atual viceprefeita Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha” para o bairro Oiti Tipuanas e para a Lagoa Seca, pelo vereador Aguinaldo Galvão.

O processo de licitação será realizado pela Prefeitura de Adamantina no próximo dia 27 de janeiro, onde será definida a empresa que irá fornecer os equipamentos para as duas academias ao ar livre.