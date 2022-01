ARTIGO: PROVÍNCIA, MERCADO, PANDEMIA E MENTES BOVINAS…

“A atividade extrema, tanto na escola como na faculdade, na igreja ou no mercado, é um sinal de escassa vitalidade.” (Robert Louis Stevenson)

“Quem quer vencer um obstáculo deve armar-se da força do leão e da prudência da serpente.” (Píndaro)

Sérgio Barbosa (*)

Neste TEMPO NOVO TEMPO que se chama hoje, faz-se necessário REGISTRAR que mais uma vez o MERCADO PROVINCIANO em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL, está SOFRENDO as consequências dos DESENCONTROS patrocinados pelas MENTES BOVINAS que deitaram e rolaram nas FESTANÇAS do FINAL e INÍCIO deste NOVO ANO NOVO…

Portanto, pra variar, por causa dos mesmos de sempre nestes OCASOS que estão ocorrendo desde o início da PANDEMIA em 2.020, as ORGANIZAÇÕES que atuam nas áreas da prestação de SERVIÇOS e PRODUTOS, acabam de um jeito ou de outro, tendo que PAGAR O PATO pelas denominadas MENTES BOVINAS que atropelam todos os PROTOCOLOS relacionados com a PREVENÇÃO frente ao CORONAVÍRUS, agora, ainda tem a GRIPE pra complicar o meio de campo nesta PROVINCIA DO FAZ DE CONTA…

Também, deve-se considerar que o PODER PÚBLICO local baixou a GUARDA quanto a VIGILÂNCIA disto e mais aquilo nestas últimas semanas, assim, DEU NO QUE DEU pra todos os lados de um mesmo lado…

A COMUNIDADE PROVINCIANA deve levar em conta que a PANDEMIA continua existindo e deve continuar até que o PLANETA seja IMUNIZADO contra a PANDEMIA, ainda, daqui pra frente, torna-se necessário encarar a VACINA pra tentar entrar no ESQUEMA PREVENTIVO…

O LAMENTÁVEL destas IDAS e VINDAS com ORIENTAÇÕES específicas visando a PREVENÇÃO pelas esferas ESTADUAL e MUNICIPAL, tendo em vista que o DESGOVERNO BOZZONARO continua patinando com seus ALOPRADOS/AS na área da SAÚDE, acaba complicando para os/as EMPRESÁRIOS/AS em geral e ponto quase final…

Entretanto, entendo que o MERCADO poderia fazer muito mais do que está fazendo desde o início da PANDEMIA, pois, os PROBLEMAS não se restringem apenas com a PREVENÇÃO por meio dos PROTOCOLOS SANITÁRIOS, ou seja, deve-se considerar de forma EFETIVA um trabalho AMPLO, GERAL E IRRESTRITO visando a CONSIENTIZAÇÃO PERMANENTE da COMUNIDADE PROVINCIANA e assim por diante…

Desta forma, o MERCADO PROVINCIANO por meio das respectivas ASSOCIAÇÕES, ORGANIZAÇÕES e interessados/as em geral, desenvolver AÇÕES ESPECÍFICAS para um OBJETIVO COMUM, ou seja, que a PREVENÇÃO deve ser constante em todas as áreas afins, ainda, a MÍDIA deve fazer a sua parte nesta PARCERIA em tempo de PANDEMIA…

Todavia, diz o dito popular que DE BOAS INTENÇÕES O INFERNO ESTÁ CHEIO, haja vista que TODO CUIDADO É POUCO com o CORONAVÍRUS e GRIPE com suas VARIANTES, ainda, não se pode esquecer da DENGUE neste CANÁRIO PROVINCIANO…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

____________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

e-mail: barbosa.sebar@gmail.com