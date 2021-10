Programas federais são apresentados durante agenda em Brasília

O prefeito Márcio Cardim e a secretária de gabinete, Luciana Pereira participaram ontem(20) de encontro no Ministério da Cidadania com o ministro João Roma.

Estiveram presentes os prefeitos da AMNAP e da Unipontal e, ainda, o deputado federal, Gilberto Nascimento.

Além do ministro, marcaram presença no encontro a secretária nacional de esporte, educação, lazer e inclusão social, Fabíola Pulga Molina; Robson Tuma, secretário especial de desenvolvimento social; Teresa Amélia Arruda Barroso, coordenadora-geral de equipamentos públicos da Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva; Delcimar Silva, secretário nacional de inclusão social e produtiva da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social; Natália dos Reis, diretora parlamentar e federativa da secretaria-executiva do Ministério da Cidadania; Diego Ferreira Tonietti, chefe de gabinete da Secretaria Especial do Esporte e Márcia Pádua Viana, coordenadora geral de serviços especializados a famílias e indivíduos do departamento de proteção social especial da Secretaria Nacional de Assistência Social.

Na oportunidade, foram apresentados aos participantes os principais programas da Secretaria Especial de Esporte, da Secretaria Nacional de Inclusão Social Produtiva, vinculada à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social.





Aproveitando a ocasião, o prefeito Márcio Cardim protocolou ofícios visando novos recursos para o município.

Repasse de recursos para a Assistência Social

O prefeito solicitou a atualização e ampliação dos recursos financeiros federais que são destinados a área de Assistência Social, tanto para as entidades municipais como também para as unidades governamentais.

O pedido se justifica, porque o valor repassado pelo Governo Federal está abaixo do pactuado.

Residência Inclusiva

Ainda no encontro, foi solicitado o cofinanciamento federal para custeio e implantação de uma residência inclusiva intermunicipal para o ano de 2022 com os municípios de Adamantina, Flórida Paulista, Pacaembu, Ouro Verde e Mariápolis.





Tanto Adamantina quanto a região detém demanda para a implantação do Serviço de Proteção de Alta Complexidade, visando o encaminhamento de pessoas com deficiência acima de 18 anos que necessitam ser acolhidas por Residência Inclusiva.

Esportes

Com o objetivo de construir mais um campo de malha e bocha no município, foi solicitada destinação de R$500 mil e, o montante de R$800 mil para construção de uma pista de atletismo.

Na foto, o prefeito Márcio Cardim com ministro João Roma durante encontro no Ministério da Cidadania.