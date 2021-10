UniFAI implanta Serviço de Apoio Psicopedagógico e Psicossocial para comunidade universitária

SAPP tem inscrições abertas para oficinas, grupos de acolhimento e tele acolhimento

Com o objetivo de proporcionar bem-estar, melhora das condições de saúde, aprendizagem e interações sociais na vida universitária, o Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) implantou o Serviço de Apoio Psicopedagógico e Psicossocial (SAPP), que funciona no bloco I do Câmpus II e também de forma remota por meio de agendamentos.

Destinado a servidores técnico-administrativos, docentes e estudantes, o SAPP é resultado de um anseio entre professores e gestores em oferecer, além da qualidade de ensino, apoio a processos de aprendizagem, vinculação e relacionamentos sociais a todas as pessoas que compõem a comunidade acadêmica.

“A nossa equipe de trabalho é multiprofissional composta por duas psicólogas, Janaína [da Conceição Pereira] e eu, mas sempre na ótica do psicossocial e psicopedagógico, uma educadora física e instrutora de yoga, Gabriela Toloi, e uma estagiária de Psicologia, Lívia Magalhães Lourenço”, afirma a coordenadora do SAPP, Profª. Ma. Ana Vitória Salimon-Santos.

No momento inicial, segundo a docente, há a implantação de alguns serviços, mas a proposta é que haja uma ampliação da equipe com profissionais da Pedagogia e do Serviço Social.

Serviços e oficinas ofertadas

Com a proposição de saúde integral, o SAPP oferece plantões de acolhimento Psicossocial e Psicopedagógico, aulas de yoga presenciais, atividade física remota por meio do projeto EstimulAÇÃO, oficinas e grupos de acolhimento.

O atendimento Psicossocial disponibiliza escuta para a pessoa num momento de necessidade e reflexão sobre a dificuldade enfrentada. Os acolhimentos virtuais ocorrem por agendamentos e o presencial por pronto-atendimento (ordem de chegada).

As aulas de yoga presenciais ocorrem às terças, às 17h, e quintas-feira, às 11h (com vagas neste horário), ministradas pela educadora física Prof.ª Dra. Gabriela Toloi.

Pensando no público universitário que segue com o trabalho remoto, o SAPP oferece o “EstimulAÇÃO” todas as quartas-feiras, das 17h às 18h, via Google Meet, que visa incentivar a prática de atividades e a conexão mente e corpo.

“Quem está presencialmente lida com muitos cuidados sanitários e isso traz consequências psíquicas, e quem está on-line fica muito tempo sentado diante da tela. O EstimulAÇÃO vai sendo construído a partir da necessidade dos participantes do grupo”, reforça Ana Vitória.

Neste momento, há inscrições abertas para a oficina: “Entre a procrastinação e a piração: como lidar com o tempo?”, com mediação da psicóloga Janaína. Para participar da Turma 1 – Presencial que ocorre nos próximos dias 18 e 25, das 11h às 12h30, as inscrições seguem até este domingo, 17.

Para a Turma 2 – On-line, nos dias 19 e 26, das 17h às 18h, as inscrições seguem até esta segunda, 18, pelo e-mail [email protected] ou no SAPP, localizado no bloco I do Câmpus II, das 10h30 às 13h e das 14h às 17h.

Os grupos de acolhimento, presencial e remoto, se configuram como espaço de estar e pensar sobre o cotidiano universitário, construído para que exista um bem-estar maior para alunos, professores e servidores que queiram participar.



Com início dia 25, há inscrições abertas para o grupo de Acolhimento Presencial às segundas-feiras, das 11h às 12h30. Já o grupo de Acolhimento On-line ocorrerá às quintas-feiras, das 17h às 18h, com início dia 21.

“Estamos abertos a pensar na saúde, no bem-estar e no fortalecimento das relações em todo o seu aspecto. Também trabalhamos com a inclusão na UniFAI. É importante ressaltar que todos os nossos atendimentos são pautados pelo código profissional do psicólogo, na ética e no sigilo. As informações ouvidas em nosso setor são restritas e elaboradas com a equipe pensando no bem-estar da comunidade”, diz a psicóloga do SAPP, Janaína da Conceição Pereira.

De acordo com a coordenação do SAPP, as atividades presenciais são realizadas mediante os cuidados sanitários exigidos e estão sujeitas a migrarem para o meio remoto caso exista alteração do quadro epidemiológico da Covid-19.

Para a Etapa 2 em 2022, há uma proposta para realizar rodas de conversas, palestras, reorientação profissional e atividades psicopedagógicas.

“Pretendemos realizar campanhas na UniFAI, como a situação de falsa segurança neste momento da pandemia e a importância de continuarmos com todos os cuidados sanitários”, comenta Ana Vitória.

Mais informações podem ser obtidas via ligação telefônica ao (18) 3502-7010 ramal 5360, ou (18) 99796-6734, das 10h30 às 13h e das 14h às 17h.

As inscrições são pelo [email protected] com o informe da solicitação, nome, segmento da comunidade acadêmica (aluno, servidor docente ou técnico-administrativo), curso ou setor, contatos telefônicos e e-mail para retorno. Para contato com a coordenação, o e-mail é [email protected].

Breve histórico de surgimento do SAPP

Em 2019 foi constituída na UniFAI uma comissão, composta pelas professoras Fulvia Veronez, Magda Cardoso, Daniela Guidini e Ana Vitória Salimon-Santos, que ficou responsável por analisar o que seria possível estruturar para oferecer um serviço com uma proposta multiprofissional.

“A partir do resultado final do projeto, foi feito um processo seletivo em 2019. Quando a pandemia nos pegou de surpresa em 2020, tivemos muitas urgências a aprender como lidar nesse novo cenário e fomos gestando um novo projeto de como trabalhar isso na situação pandêmica. A implantação se deu em fevereiro de 2021, com a estruturação de espaço físico, mobília, composição de equipe, integração, treinamento, contato com outras universidades”, explica a coordenadora do SAPP.

O planejamento inicial de constituição do SAPP em 2019, momento pré-pandêmico, era de um espaço físico com atividades presenciais como rodas de conversa e palestras. Com a necessidade de readequação devido à pandemia, o serviço está em processo de implantação.

“Fizemos diversos contatos com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) Câmpus de Assis, Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Universidade Federal de Pelotas (UFPel) para conhecer o funcionamento desses serviços. Foi muito boa a recepção que tivemos dos profissionais dessas universidades, o que faziam antes da pandemia e o que fazem hoje”, conta.

As psicólogas Ana Vitória Salimon-Santos e Janaína da Conceição Pereira concederam entrevista ao programa Adamantina em Foco, da Rádio Cultura FM, na última sexta-feira, 8, disponível em unifai.com.br/culturafm/entrevistas/cod/6475.

“Nós nos sentimos muito alegres em poder promover serviços para o bem-estar, que estão sendo reestruturados aos poucos”, finaliza.