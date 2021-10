Prefeitura de Adamantina informa sobre a realização dos exames COVID-19 RT-PCR

Considerando o aumento de casos de COVID-19 que o município de Adamantina vem tendo nas últimas semanas em comparação a outras cidades do Estado;

Considerando que atualmente o município é responsável pela realização dos exames para detecção do Vírus SARS-COV2 (COVID-19), que é realizado através da metodologia de imuno fluorescência do Antígeno e que através deste exame não é possível saber qual o tipo de vírus está circulando no município;

Em conversa com o Departamento Regional de Saúde Marília e com os responsáveis pelo Instituto Adolfo Lutz, a partir de amanhã (16/10), os exames coletados em Adamantina estarão sendo enviados para análise nesta renomada Instituição, para realização do Exame de RT-PCR (padrão ouro) para detecção da presença do vírus e possível sequenciamento genético.

Desta forma, a partir de amanhã os resultados não estarão mais saindo no mesmo dia e sim em um intervalo de 72 a 96h após a coleta.

Sendo assim, a secretaria de saúde reforça a orientação de que todos aqueles que apresentarem sintomas devem procurar o serviço de saúde, respeitarem as orientações dos profissionais de saúde quanto a medidas de isolamento e distanciamento social, uso de máscaras, álcool em gel e demais com o objetivo de não infringirem as leis e nem colocar em risco a vida de outros.