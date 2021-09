Estado de São Paulo atinge 50% da população totalmente vacinada contra covid-19

Neste domingo (19), o estado de São Paulo atingiu 50% da população com esquema vacinal completo contra a covid-19.

O balanço do Vacinômetro paulista mostra que cerca de 23,1 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas com a dose única ou com duas doses. De acordo com o sistema de vacinação do estado, 59,6 milhões de doses aplicadas foram aplicadas até o momento, sendo 36,3 milhões de primeira dose, 21,9 milhões da segunda, mais de 1,1 milhão de dose única e 169,8 mil doses adicionais.

São Paulo está com 97,7 % da população adulta vacinada com ao menos uma dose do imunizante contra a covid-19 e iniciou em setembro a dose de reforço.