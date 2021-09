“Operação Independência” intensifica fiscalização nas rodovias da região

De acordo com a polícia, a operação contempla 1.344,525 quilômetros de rodovias, em um total de 56 municípios das regiões de Presidente Prudente, Dracena e Presidente Venceslau. Alinhado ao “Movimento Paulista de Segurança no Trânsito”, a ação também visa reduzir em 50% os acidentes de trânsito em todo o mundo.

Pela defesa da vida, integridade física e proteção sanitária contra a Covid-19 aos usuários da região, o Policiamento Rodoviário desenvolverá ações de fiscalizações com o intuito de coibir o cometimento das infrações de trânsito que mais ocasionam graves sinistros de trânsito, sendo elas embriaguez ao volante, o excesso de velocidade (com utilização de radares portáteis), uso indevido do celular ao volante, ultrapassagens em locais proibidos, verificação da não utilização do cinto de segurança, além das orientações e cuidados aos pedestres e ciclistas em locais de riscos, dentre outras infrações que afetem preponderantemente a chance de ocorrência de um acidente ou aumentem a gravidade de suas vítimas.